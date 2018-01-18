Индия испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5»

В Индии успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5», способной нести ядерный заряд.

Пуск был осуществлен с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша, сообщает информационное агентство ANI в Twitter.

Об этом также сообщила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

Отмечается, что «Агни-5» является ракетой класса «поверхность-поверхность» и дальностью 5 тыс. километров.

Последние испытания этой ракеты проводились Индией в декабре 2016 года.