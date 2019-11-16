Назначена психолого-лингвистическая экспертиза предложения Собчак отдать Крым

В связи с заявлениями телеведущей Ксении Собчак проведут психолого-лингвистическую экспертизу, сообщил глава Партии ветеранов России Ильдар Резяпов.

Собчак в интервью украинской радиостанции «Новое время» заявила, что оптимальным способом улучшить отношения России и Украины стала бы передача Крыма под контроль Киева, передает РИА «Новости».

Глава Партии ветеранов отметил, что по поводу слов Собчак направил обращения в Генпрокуратуру, СК и Госдуму. Он просил проверить высказывание телеведущей «на экстремизм».

Резяпов сообщил, что получил «официальный ответ от прокурора города Москвы». Прокуратура проинформировала, что «материалы по Ксении Собчак направлены на экспертизу».

Напомним, это не первая проверка прокуратурой слов Собчак о Крыме.

Проукраинская позиция по Крыму не спасла Собчак от попадания на скандальный украинский сайт «Миротворец».

Собчак утверждает, что с точки зрения международного права Крым якобы является территорией Украины.

Воссоединение региона с Россией произошло по итогам референдума: 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение .

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