Саперы погибли в результате взрывов на арсенале под Харьковом

Генштаб Украины сообщил, что двое саперов погибли в результате взрывов на военном арсенале в городе Балаклея в Харьковской области Украины.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в генштабе сообщали, что на территории складов проводилась плановая утилизация боеприпасов, в результате которой ранения получили четверо военных.