ВСУ понесли потери из-за взрывов на арсенале под Харьковом

На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области прогремели взрывы, среди украинских военнослужащих есть раненые.

О взрывах на территории полигона сообщили местные жители. Позже это подтвердил мэр города Иван Столбовой, сообщается в «UA:Харьков» в Facebook.

По данным районной службы спасателей, разлет осколков составил 20-30 метров, также загорелась трава, однако эвакуация не проводилась. «Никакой эвакуации сейчас нет. Ни в каких учреждениях», – заявила директор Департамента науки и образования Лариса Карпова.

Пресс-секретарь Харьковского регионального медиацентра минобороны Дмитрий Чалый сообщил, что взрывы произошли при разминировании боеприпасов на территории военного арсенала.

Госслужба по ЧС региона заявила, что получила сообщения о взрывах и направила туда спасателей, однако их не пустили, передает РИА «Новости».

Позже в генштабе Украины подтвердили, что на территории складов в Балаклее проводилась плановая утилизация боеприпасов, уточнив, что с ранениями средней тяжести госпитализированы четверо военных.

Ранее сообщалось, чтовзрывы на военном складе в Винницкой области Украины вызвали панику.