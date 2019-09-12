Взрывы на военном складе в Винницкой области Украины вызвали панику

Взрывы на складах министерства обороны Украины в Калиновке спровоцировали панику. Глава украинского села Павловка Виктор Кособуцкий получил более 200 звонков от взволнованных граждан.

«Началась небольшая паника, люди начали сильно волноваться. Я принял более 200 звонков за час. Несколько человек выехали в соседние села, но вскоре, когда дозвонились до меня, вернулись обратно», – сказал он изданию «Обозреватель».

Кособуцкий такую реакцию односельчан объясняет подобной ситуацией два года назад, когда последствия были тяжелыми.

«На данный момент пожар практически потушен, остались только локальные задымления, ими занимаются», – добавил Кособуцкий.

После инцидента военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «небрежное отношение к военной службе», сообщается на сайте ведомства.

«Военная прокуратура Винницкого гарнизона центрального региона Украины внесла сведения в единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее представитель минобороны Украины сообщил, что на территории арсенала в Винницкой области произошло задымление и прозвучали четыре взрыва.

В 2018 году случилось несколько ЧП на украинских военных арсеналах. В октябре произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. Прежде взрывы происходили на арсеналах в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области. Тогда из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тыс. человек, пострадали двое.

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