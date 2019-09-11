Взрывы прогремели на военном складе в Винницкой области

На складах минобороны Украины в Винницкой области прогремели четыре взрыва, сообщил представитель ведомства Александр Мотузяник.

«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет. Сейчас там работают все службы», – заявил Мотузяник украинским СМИ, передает РИА «Новости».

В 2018 году случилось несколько ЧП на украинских военных арсеналах. В октябре произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. Прежде взрывы происходили на арсеналах в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.

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