В РЭЦ рассказали о переменах в структуре российского экспорта

Несырьевой товарный экспорт летом 2019 года стал ключевым драйвером ускоренного роста ВВП, причем наилучшую динамику демонстрируют новые в структуре экспорта сегменты промышленности и сельского хозяйства, сообщил гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

Слепнев, выступая на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России», указал, что «еще недавно ситуация в таких секторах как зерно, цветные металлы, лес или химия фактически на 100% обозначала весь тренд в структуре нашего несырьевого экспорта», передает РИА «Новости».

Однако в середине 2019 года появился новый тренд «за счет роста по другим сегментам – по переработанной сельхозпродукции, переработанного лесопромышленного комплекса, по удобрениям и т.д.», и в сумме они «начали перевешивать отрицательный конъюнктурный фактор, который обеспечивается нашими классическими экспортными товарами».

Глава РЭЦ отметил, что недооцененные сегменты несырьевого экспорта становятся драйверами, которые раскрываются. В их числе – мясная продукция, рыба, масложировая продукция, где рост измеряется десятками процентов.

В лидерах также легкая промышленность, фармацевтика и косметика.

«При таком росте стоит отметить, что торговые барьеры никуда не ушли, они сохраняются. Тем не менее, мы растем высокими темпами на фоне снижающихся мировых цен, а объем такой, что перекрывает отрицательную ценовую динамику. Фактор того, что новые отрасли начинают раскрывать потенциал и занимать свое место на рынках – все это вселяет большой оптимизм. Важно и то, что в этих отраслях работают малые и средние компании, которые также находят свои пути на внешние рынки, становятся успешными, в том числе благодаря мерам господдержки», – сказал Слепнев.

По данным российского экспортного центра, за девять месяцев 2019 года была оказана поддержка 8 тыс. 105 экспортерам, 1 тыс. 687 из них – представители крупного бизнеса, а 6 тыс. 418 – малые и средние предприятия.

В РЭЦ также отметили рост спроса на продукцию российского машиностроения.

«По данной отрасли очень сильно изменился тренд. Многие страны все активнее обращают внимание на ценовое предложение, соотношение цена-качество, и здесь российские компании много чего могут предложить. Со стороны германских и других европейских концернов появился большой интерес к российским подрядчикам по комплектующим. Наблюдается такая ситуация, что уже наши партнеры сами ищут российских поставщиков и обращаются к нам с запросами», – рассказал глава РЭЦ.

Международный экспортный форум «Сделано в России» организованный Российским экспортным центром, ежегодно привлекает около 3 тыс. участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.

Ранее были названы пять основных сценариев развития российского экспорта в 2020-е.