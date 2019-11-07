В России назвали пять основных сценариев развития экспорта в 2020-е

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал о пяти основных сценариях наращивания доли экспорта в следующее десятилетие.

«С точки зрения экспорта, у нас есть пять основных сценариев. Первый – наступательный, рыночный, чемпионский. Это гипотеза о том, что для того, чтобы бороться в 2020-е годы на глобальном рынке, нам нужны технологические чемпионы с высокой капитализацией и со своими сетями по всему миру. Мы стимулируем стремительный рост компаний, их выход на IPO, ставим цель, например, десять компаний-«единорогов» в ключевых направлениях технологического развития к 2025 году и любыми средствами этого добиваемся», – передает его слова ТАСС.

Вторым направлением называется «оборонительный» сценарий, по которому ставка делается на развитие инфраструктуры, а также обеспечивается внутренний технологический суверенитет.

«Мы либо расширим полномочия наших монополий в сторону цифры и технологий, либо вырастим новые технологические монополии. Внутри Национальной технологической инициативы (НТИ) мы выделили группу инфраструктурных проектов, которые претендуют на то, чтобы стать технологическими госкомпаниями 2.0, вырастив некоторую модель обмена данных и платформу на этом обмене данными в технологических областях. Сегодня у нас в разной степени развития находятся пять-семь таких проектов», – сказал Песков.

Третий путь развития он назвал «романтическим», когда при помощи экспортных инструментов института развития поддерживается рост тысяч российских стартапов.

Четвертый путь сочетает первые три сценария – инвестиции в инфраструктуру, появление квазимонополий «при условии, что они выращивают внутри себя экосистемы и целятся на мировые рынки».

Пятый сценарий, считает Песков, мог бы заключаться в том, что ответственность «за все эти кусочки» будет размыта в коллективных органах принятия решений.

В конце сентября министр экономического развития России Максим Орешкин предложил министру финансов Антону Силуанову выделить на развитие экспорта услуг до 2024 года 244,9 млрд рублей, увеличив финансирование в 42 раза относительно предусмотренного в настоящее время.