Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг в 42 раза

Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил министру финансов Антону Силуанову выделить на развитие экспорта услуг до 2024 года 244,9 млрд рублей, увеличив финансирование в 42 раза относительно предусмотренной в настоящее время.

Деньги предлагается направить на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, а также на съемки кино и развитие туризма, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Орешкина.

Указывается, что на экспортные цели в общей сложности планируется потратить 888,8 млрд рублей. Однако, полагает министр, распределение этих денег несправедливо внутри нацпроекта по международной кооперации. Новые статьи расходов включили в документ только в июне 2019 года, и не заложили на них финансирования, из-за чего существует риск невыполнения указа президента.

Орешкин напомнил, что ранее Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь 100 млрд долларов.

Средства на покрытие допрасходов предлагается получить за счет перераспределения финансирования других разделов нацпроекта по международной кооперации.