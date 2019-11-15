Путин указал на незаконность присутствия американских военных в Сирии

Москва не считает американское военное присутствие в Сирии легитимным, заявил президент России Владимир Путин после завершения саммита лидеров БРИКС в Бразилии.

«Есть вопросы с восточным берегом Ефрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», – приводит слова российского лидера ТАСС.

Глава государства разъяснил, что не считает легитимным присутствие США в Сирии, поскольку «эти вооруженные формирования не находятся там не по приглашению правительства Сирии и не в рамках резолюции Совета безопасности ООН». «Это незаконное присутствие», – подчеркнул президент России.

Он также обозначил, что у стран, занимающихся вопросом Сирии, есть много задач по Идлибской зоне деэскалации. «Там большое сосредоточение боевиков, которые перебегают в другие страны, в том числе в Ливию», – сказал Путин.

Ранее Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения.

Напомним, в октябре американский президент Дональд Трамп объявил о взятии месторождений нефти на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.

После этого Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной американских военных.

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