Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Российский дипломат подчеркнул, что «Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», передает ТАСС.

«Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», – добавил Полянский.

Напомним, в октябре американский президент Дональд Трамп объявил о взятии месторождений нефти на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.

После этого Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной американских военных.

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