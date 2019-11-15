Бузова собралась на Евровидение

Российская певица Ольга Бузова заявила, что намерена выступить на конкурсе Евровидение, сообщает издание teleprogramma.pro.

О своих планах Бузова объявила в четверг во время концерта, передает РИА «Новости».

«Следующую песню на английском я спою на Евровидении», – сказала певица, не уточнив, в каком именно году она собирается выступить на конкурсе.

Напомним, в 2019 году гостей и участников «Евровидения» принимал Израиль. Победу в песенном конкурсе одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев. В 2020 году конкурс пройдет в городе Роттердам.

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