В США заявили о подтверждении обвинений против Трампа во взяточничестве

Показания временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента подтвердили обвинения во взяточничестве против президента Дональда Трампа, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Вчера вы видели, как назначенные президентом люди говорили очень недвусмысленные вещи. Эти разгромные показания подтвердили факты взяточничества», – передает ее слова ТАСС.

Она заявила, что Трамп «злоупотребил властью и нарушил свою клятву», когда угрожал приостановить предоставление военной помощи Украине, а в качестве условия встречи в Белом доме ставил расследование против его политического противника.

Импичмент в США возможен в случае признания президента виновным «в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках», следует из конституции.

Пелоси заявила, что подразумевает под взяточничеством действия президента по принципу «услуга за услугу».

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа, так как он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

В конце октября палата представителей одобрила резолюцию о переводе процесса импичмента к публичному обсуждению.

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