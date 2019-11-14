В Москве стартовали масштабные учения спасателей-добровольцев со всей страны

На полигоне московского пожарно-спасательного центра в четверг стартовали учения, собравшие 300 лучших добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей со всей страны.

На торжественной церемонии открытия добровольцев поприветствовали руководитель ВСКС Евгений Козеев и председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«Ближайшие сутки станут для вас испытанием на прочность, вы будете показывать навыки и умения, которыми мы Вас научили, которыми Вас научили наши коллеги с МЧС России и Департамента ГОЧС и ПБ. Я желаю всем удачи и помните, самое главное – ваша безопасность», – выступил с напутственным словом Козеев.

«Правительству Москвы приятно принимать сегодня форум «Вектор спасения», я помню, как четыре года назад он начинался и тогда сложно было представить, что будет такое масштабное продолжение. Я каждому из Вас желаю познакомиться, вместе узнать много нового, вместе понять, что Вы огромная команда нашей страны. Каждый из Вас нам очень нужен и важен!» – отметила Екатерина Драгунова.

Учения являются практическим блоком форума «Вектор спасения», проходящего в эти дни в Московской области. В течение двух дней в круглосуточном режиме под руководством инструкторов – профессиональных спасателей первого и международного классов, студенты-спасатели будут ликвидировать последствия «разрушительного землетрясения» (по легенде учений – в следствие катастрофы разрушены жилые и административные здания, обесточены коммуникации и разрушены подъездные пути, около 190 жителей поселка пропали без вести, 300 пострадавших нуждаются в размещении и гуманитарной помощи). Ранее, в течение трех дней для добровольцев были организованы теоретические курсы по ведению работ, предстоящих на учениях.

Действуя командой, спасателям-добровольцам предстоит самостоятельно установить полевой госпиталь и пункт временного размещения пострадавших, рассчитать количество гуманитарной помощи жителям уцелевших домов, оказать помощь жертвам техногенных катастроф (пожары, ДТП, разливы опасных веществ), оказать психологическую поддержку пострадавшим и их близким.

Учения начались с пожаротушения, разбора ДТП и завалов.

Цель форума – объединение волонтёрского сообщества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уникальность – добровольцы самостоятельно организуют оперативную работу, распределяя функции и задачи среди команды. В завершении спасательных работ инструкторы осуществляют детальный разбор действий участников Форума. Условия работы – максимально приближены к реальным, включая специальные эффекты – имитация взрывов, пожаров, ранений статистов – «пострадавших».

Форум состоялся уже в четвертый раз. Многие из добровольцев этом году участвовали в ликвидации последствий пожаров в Забайкалье, помогали жителям Иркутской области восстанавливать хозяйство после наводнения, тушили пожары и после высаживали новые деревья в красноярской тайге, обеспечивали безопасность гостей и участников Фестиваля творческих сообществ «Таврида АРТ».

Форум проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы, АНО «Россия – страна возможностей», МЧС России, Федерального агентства по делам молодежи.