В Москве стартовали масштабные учения спасателей-добровольцев со всей страны

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14 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:36  |  vz.ru
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Россия защитит резервы от сильного доллара

Накопленные на черный день нефтегазовые резервы перестанут хранить в долларах Фото: Yuriko Nakao/Reuters
Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл? Подробности...
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Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану

Дальнейшее прохождение закона о земельной реформе будет лишь уменьшать доверие населения к украинской властиФото: Петр Сивков/ТАСС
На Украине политический кризис. Зеленский продавил через парламент земельную реформу, хотя обещал провести данный вопрос через референдум. Против свободной продажи земли большинство населения Украины. После голосования в Раде о переходе в оппозицию к власти заявили основные политические партии. Есть недовольные и в президентской «Слуге народа». И это может стать катализатором нового госпереворота. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Табу на разговоры о смерти мешают жить

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний - это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...

«Малефисента» – это ментальная диверсия Голливуда

Владимир Можегов, публицист
Антонио Грамши говорил, что прежде чем совершать мировую революцию, большевикам необходимо завоевать «царство культуры». Последователи Грамши неуклонно следуют его канонам, причем на самом базовом, фундаментальном, мифологическом уровне. Подробности...
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Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              В Москве стартовали масштабные учения спасателей-добровольцев со всей страны

                 14 ноября 2019, 17:56
              Фото: пресс-служба ВСКС

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              На полигоне московского пожарно-спасательного центра в четверг стартовали учения, собравшие 300 лучших добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей со всей страны.

              На торжественной церемонии открытия добровольцев поприветствовали руководитель ВСКС Евгений Козеев и председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

              «Ближайшие сутки станут для вас испытанием на прочность, вы будете показывать навыки и умения, которыми мы Вас научили, которыми Вас научили наши коллеги с МЧС России и Департамента ГОЧС и ПБ. Я желаю всем удачи и помните, самое главное – ваша безопасность», – выступил с напутственным словом Козеев.

              «Правительству Москвы приятно принимать сегодня форум «Вектор спасения», я помню, как четыре года назад он начинался и тогда сложно было представить, что будет такое масштабное продолжение. Я каждому из Вас желаю познакомиться, вместе узнать много нового, вместе понять, что Вы огромная команда нашей страны. Каждый из Вас нам очень нужен и важен!» – отметила Екатерина Драгунова.

              Учения являются практическим блоком форума «Вектор спасения», проходящего в эти дни в Московской области. В течение двух дней в круглосуточном режиме под руководством инструкторов – профессиональных спасателей первого и международного классов, студенты-спасатели будут ликвидировать последствия «разрушительного землетрясения» (по легенде учений – в следствие катастрофы разрушены жилые и административные здания, обесточены коммуникации и разрушены подъездные пути, около 190 жителей поселка пропали без вести, 300 пострадавших нуждаются в размещении и гуманитарной помощи). Ранее, в течение трех дней для добровольцев были организованы теоретические курсы по ведению работ, предстоящих на учениях.

              Действуя командой, спасателям-добровольцам предстоит самостоятельно установить полевой госпиталь и пункт временного размещения пострадавших, рассчитать количество гуманитарной помощи жителям уцелевших домов, оказать помощь жертвам техногенных катастроф (пожары, ДТП, разливы опасных веществ), оказать психологическую поддержку пострадавшим и их близким.

              Учения начались с пожаротушения, разбора ДТП и завалов.

              Цель форума – объединение волонтёрского сообщества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

              Уникальность – добровольцы самостоятельно организуют оперативную работу, распределяя функции и задачи среди команды. В завершении спасательных работ инструкторы осуществляют детальный разбор действий участников Форума. Условия работы – максимально приближены к реальным, включая специальные эффекты – имитация взрывов, пожаров, ранений статистов – «пострадавших».

              Форум состоялся уже в четвертый раз. Многие из добровольцев этом году участвовали в ликвидации последствий пожаров в Забайкалье, помогали жителям Иркутской области восстанавливать хозяйство после наводнения, тушили пожары и после высаживали новые деревья в красноярской тайге, обеспечивали безопасность гостей и участников Фестиваля творческих сообществ «Таврида АРТ».

              Форум проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы, АНО «Россия – страна возможностей», МЧС России, Федерального агентства по делам молодежи.


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