Поляков о Гусейнове: Как получилось, что такие преподаватели работают в ВШЭ?

Это классический случай аутофобии – заболевания, при котором человек ненавидит все, что его окружает, заявил газете ВЗГЛЯД писатель Юрий Поляков, комментируя суждения профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, назвавшего ранее Россию «порядком одичавшей страной», в которой говорят на «убогом и клоачном» языке.

«С одной стороны, мы живем в свободной стране, и каждый человек волен любить или не любить свою страну или свой язык. С другой стороны, это классический случай заболевания аутофобия, – когда человек ненавидит все, что его окружает: и страну, и ее нравы, и обычаи, и язык, и пейзажи», – сказал писатель и публицист, бывший главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.

«Если бы этим страдал человек, занимающийся мелкой торговлей? Ну, пусть, страдает и страдает. Здесь же ненавидит и язык, и страну человек, который преподает в государственном вузе, причем в том, который должен готовить управленцев высокого ранга, от которых будет зависеть судьба страны, которую он ненавидит. Это вызывает оторопь. Как вообще такое может быть?!», – риторически спрашивает Поляков.

«В любом другом государстве, например, Германии, Франции, США, преподаватель, высказавший такие соображения об английской истории или о языке Гете, лишился бы места на следующий день. Только в нашей сверхдемократической стране такое возможно», – возмущается писатель.

«Если профессор позволяет такое выкладывать в интернете, я могу предположить, что он говорит на своих лекциях. Что у студентов останется в голове? Что хороший человек – тот, кто ненавидит свою страну, свой язык? У меня ощущение, что это за пределами здравого смысла. Как получилось, что такие преподаватели работают в ВШЭ? Это не ко мне вопрос. Не я их туда брал», – подчеркнул Поляков.

Напомним, в октябре профессор ВШЭ Гасан Гусейнов написал в Facebook, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то, «как люди пользуются этим языком».

В ответ комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике пришла к выводу, что «непродуманные высказывания» профессора, касавшиеся русского языка, нанесли ущерб репутации вуза. Об этом на прошлой неделе сообщала газета ВЗГЛЯД.

Как говорится на сайте НИУ ВШЭ, комиссия пришла к выводу, что высказанные Гусейновым суждения «следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер». В связи с этим комиссия рекомендовала Гусейнову принести публичные извинения.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов не согласился с высказыванием профессора. Научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, профессор факультета гуманитарных наук Валерий Зусман признался, что заявление Гусейнова вызвало у него огорчение. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем именно примечательно высказывание Гусейнова, почему за это надо наказывать и каким образом.