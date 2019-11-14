Пресс-секретарь Медведева прокомментировал «подножку» жительнице Алтая

Охранники премьера Дмитрия Медведева не ставили подножку жительнице села Санниково Татьяне Кадукиной, которая якобы из-за этого упала ему в ноги, заявил пресс-секретарь председателя российского правительства Олег Осипов.

«Никто из охраны Дмитрия Медведева никакие подножки не ставил. Женщина очень сильно переволновалась. Мы помогли ей подняться», – передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

Накануне в ходе рабочей поездки в Алтайский край премьер посетил село Санниково. Там ему в ноги бросилась местная жительница. Она рассказала, что три дома с 2016 года живут без горячей воды. Медведев поручил губернатору разобраться с проблемой.

Сама женщина позже рассказала, что она упала в ноги премьеру, потому что ей поставили подножку.