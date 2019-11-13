Жительница села Санниково объяснила падение в ноги Медведеву подножкой

Падение жительницы села Санниково Алтайского края Татьяны Кадукиной в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву произошло из-за подножки. Об этом она сама рассказала в СМИ.

«Там кто-то подставил подножку, я поскользнулась и упала прямо к его ногам. Если бы не случилось падение, я бы, если честно, встала бы перед ним на колени. Это был «крик души», – передает слова Кадукиной «Московский комсомолец».

Она добавила, что сначала ее не хотела пропускать к премьеру охрана.

«Там была охрана. Но мне не привыкать, я из детдомовских, сирота. Меня, конечно, силовики не подпускали. Я сказала: «Ко мне не прикасайтесь, будет хуже». Когда они мне стали перекрывать дорогу, я крикнула: «Дмитрий Анатольевич, услышьте меня, пожалуйста! Я – инвалид второй группы». Он повернулся ко мне, подошел и у нас начался диалог», – сказала Кадукина.

По ее словам, после ее обращения уже собираются заводить уголовные дела.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Алтайский край премьер посетил село Санниково. Во время его прогулки по поселку ему в ноги бросилась местная жительница, которая рассказала, что три дома с 2016 года живут без горячей воды, а власти региона бездействуют.

Медведев поручил губернатору Томенко выделить деньги на решение проблемы.