Медведев поручил в кратчайшие сроки выполнить эмоциональную просьбу жительницы Алтая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко выделить деньги на решение проблемы с горячей водой в селе Санниково. Разобраться с водоснабжением главу правительства попросила местная жительница, стоя на коленях.

«Губернатору Алтайского края дано поручение в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой для домов в селе Санниково», – написал Медведев во «ВКонтакте».

Напомним, в ходе рабочей поездки в Алтайский край премьер-министр посетил село Санниково. Перед совещанием по развитию сельских территорий Медведев совершил прогулку по поселку, во время которой ему в ноги бросилась местная жительница. Она рассказала, что три дома с 2016 года живут без горячей воды, а власти региона бездействуют.