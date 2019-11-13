Жительница алтайского села эмоционально пожаловалась Медведеву на проблемы с водоснабжением

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в селе Санниково Алтайского края после того, как с соответствующей проблемой к премьеру обратилась местная жительница.

Медведев в среду утром прибыл в село Санниково, где осмотрел несколько социальных объектов и провел совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы развития сила и реализации нацпроектов.

Перед совещанием в ноги премьеру бросилась местная жительница, которая пожаловалась на бездействие региональных властей, сообщает Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».

«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к (губернатору Виктору) Томенко. Его же люди не допускают!», – рассказала жительница села Медведеву.

Премьер пообещал разобраться в проблеме. «Вы не волнуйтесь, все будет нормально. Вас услышали, не волнуйтесь. Это, конечно, безобразие, надо разбираться», – заявил премьер, выслушав рассказ женщины о том, в каких условиях ей приходится жить.

«Никаких сомнений нет, давайте мы с вами договоримся, что сейчас я проведу совещание, и сразу же сам губернатор зайдет и посмотрит, что у вас там происходит. Обязательно зайдут, посмотрят, и вода будет. Все сделаем, не волнуйтесь», – продолжил Медведев, передает ТАСС.

В ходе самого совещания премьер вернулся к этому вопросу. «Те вопросы, которые люди поднимали на улице, после нашего отъезда решите, в частности, касающиеся и самого села Санникова, связанные с водоснабжением. Надо будет просто понять, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы его там восстановить», – сказал Медведев, обращаясь к присутствовавшему на совещании Томенко.

При этом за несколько минут до того как жительница села обратилась к Медведеву местный начальник рассказал премьеру, что в селе все хорошо.