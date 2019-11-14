Асад сравнил США с нацистами

Президент Сирии Башар Асад сравнил власти США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть, по его словам, это естественно для американской политической системы.

«Вы точно выразились. Не только потому что они воруют нефть, а потому, что США – это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, он лишь исполнительный директор компании, за этим директором стоит совет директоров, совет в свою очередь представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби», – передает РИА «Новости» ответ Асада на вопрос не считает ли он действия США в Сирии политическим бандитизмом.

По его словам, это естественный результат существования руководства американской системы.

«США – не государство, а режим, руководство которого назначено компаниями, которые работают ради своей выгоды. Хочу напомнить вам об одном моменте, который серьезнее, чем описание США как бандитов: одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было», – полагает сирийский лидер.

«Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам, и проще говоря, мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попирание международного права, гуманитарных основ и так далее. И все это только ради нефти», – добавил он.

Между тем начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну.

«США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы «для охраны нефтевышек». На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики», – заявил Мизинцев в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов Росси и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии.

По его словам, что Вашингтон пытается доказать легитимность своего присутствия в Сирии, чтобы сохранить возможность «безнаказанного разграбления сирийских недр».

Пентагон утверждает, что силы США в Дэйр эз-Зоре якобы «защищают» нефтяные месторождения от «Исламского государства**» (запрещено в России). При этом в Белом доме признали, что не пустят туда не только ИГ**, но и правительственные силы Сирии.

Минобороны России обвинило США в связи с удержанием нефтяных месторождений в «международном государственном бандитизме». Были опубликованы доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной американских военнослужащих.

Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки Вашингтона забрать под контроль месторождения нефти на территории Сирии не несут ничего хорошего.

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