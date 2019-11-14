Асад сравнил США с нацистами

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Россия защитит резервы от сильного доллара

Накопленные на черный день нефтегазовые резервы перестанут хранить в долларах Фото: Yuriko Nakao/Reuters
Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл? Подробности...
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Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану

Дальнейшее прохождение закона о земельной реформе будет лишь уменьшать доверие населения к украинской властиФото: Петр Сивков/ТАСС
На Украине политический кризис. Зеленский продавил через парламент земельную реформу, хотя обещал провести данный вопрос через референдум. Против свободной продажи земли большинство населения Украины. После голосования в Раде о переходе в оппозицию к власти заявили основные политические партии. Есть недовольные и в президентской «Слуге народа». И это может стать катализатором нового госпереворота. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Малефисента» – это ментальная диверсия Голливуда

Владимир Можегов, публицист
Антонио Грамши говорил, что прежде чем совершать мировую революцию, большевикам необходимо завоевать «царство культуры». Последователи Грамши неуклонно следуют его канонам, причем на самом базовом, фундаментальном, мифологическом уровне. Подробности...
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Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
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Должны ли танкисты командовать флотом и авиацией

Александр Тимохин, журналист
В нашей стране была сделана попытка «родиться обратно» и де-факто «вернуть» военное управление в поздние двадцатые годы ХХ века. В итоге подчиненность авиации и моряков командующим из пехоты и танковых войск ни к чему хорошему не привела. Подробности...
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Асад сравнил США с нацистами

              14 ноября 2019, 14:23

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент Сирии Башар Асад сравнил власти США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть, по его словам, это естественно для американской политической системы.

              «Вы точно выразились. Не только потому что они воруют нефть, а потому, что США – это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, он лишь исполнительный директор компании, за этим директором стоит совет директоров, совет в свою очередь представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби», – передает РИА «Новости» ответ Асада на вопрос не считает ли он действия США в Сирии политическим бандитизмом.

              По его словам, это естественный результат существования руководства американской системы.

              «США – не государство, а режим, руководство которого назначено компаниями, которые работают ради своей выгоды. Хочу напомнить вам об одном моменте, который серьезнее, чем описание США как бандитов: одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было», – полагает сирийский лидер.

              «Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам, и проще говоря, мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попирание международного права, гуманитарных основ и так далее. И все это только ради нефти», – добавил он.

              Между тем начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну.

              «США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы «для охраны нефтевышек». На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики», – заявил Мизинцев в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов Росси и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии.

              По его словам, что Вашингтон пытается доказать легитимность своего присутствия в Сирии, чтобы сохранить возможность «безнаказанного разграбления сирийских недр».

              Пентагон утверждает, что силы США в Дэйр эз-Зоре якобы «защищают» нефтяные месторождения от «Исламского государства**» (запрещено в России). При этом в Белом доме признали, что не пустят туда не только ИГ**, но и правительственные силы Сирии.

              Минобороны России обвинило США в связи с удержанием нефтяных месторождений в «международном государственном бандитизме». Были опубликованы доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной американских военнослужащих.

              Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки Вашингтона забрать под контроль месторождения нефти на территории Сирии не несут ничего хорошего.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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