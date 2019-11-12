Лавров заявил о намерении США создать квазигосударство в Заевфратье

США хотят отделить территории в Заевфратье в Сирии и создать там квазигосударство, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил в ходе второго парижского Форума мира, что «на восточном берегу реки Евфрат они (США) делают все для того, чтобы создать квазигосударственную структуру и просят страны Залива о больших инвестициях с тем, чтобы создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил, курдов – отрядов народной самообороны и других, с ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения», передает РИА «Новости».

Министр указал также, что США запрещают своим союзникам инвестировать в восстановление Сирии.

«Говоря о восстановлении страны, мы поддерживаем совместно с сирийским правительством, приглашая всех, создание условий для модернизации инфраструктуры для возвращения беженцев, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни. Соединенные Штаты категорически отрицают необходимость этого и запрещают своим союзникам – НАТО, Евросоюзу, странам региона – инвестировать в какие-либо проекты на территории, контролируемой правительством», – подчеркнул он.

Ранее Лавров осудил попытку США ограбить Сирию. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявил, что одним из факторов начала войны в Сирии могла стать борьба за нефть.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия.

В Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Кроме того, был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.

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