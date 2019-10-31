США объяснили захват нефтяных полей в Сирии защитой от ИГ

Американцы «защищают» нефтяные месторождения на севере Сирии от террористической организации «Исламское государство*», заявил глава центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Маккензи заявил, что у США «есть силы в Дэйр эз-Зоре», которые «охраняют нефтяные поля компании Conoco», передает ТАСС.

Он утверждает, что американская сторона хочет «гарантировать недопущение завоевания» боевиками ИГ* этих месторождений.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс обещал не пустить на сирийские нефтяные поля не только ИГ*, но и Россию, Иран, а также правительственные силы самой Сирии.

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