Турция запретила выезд вдове основателя «Белых касок»

Власти Турции запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать страну до окончания расследования.

Как сообщает газета Hurriyet в четверг, после происшествия подданная Швеции Винберг дважды давала показания. Полиция изъяла для исследования принадлежащие ей гаджеты, передает РИА «Новости». Также изучаются медицинские документы, изъятые из больницы, где наблюдался Ле Мезюрье, который принимал психотропные препараты и находился под их воздействием в момент смерти.

Напомним, тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле в понедельник. Предположительно, он погиб, упав с балкона.

В МИД России во вторник заметили, что следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» еще не началось, а британские СМИ уже начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, по ее данным, Ле Мезюрье в прошлом работал на британскую разведку Ми-6. Об этом она говорила незадолго до его гибели.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс рассказал, что заявление МИД России о работе основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье на британскую разведу не соответствуют действительности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его гибели.

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