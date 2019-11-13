Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля

Бывший руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний рассказал о допросе офицера ГРУ Сергея Скрипаля после ареста в 2004 году.

«Человек, принявший решений работать на другое государство, – это предатель. Скрипаль, о котором вы все знаете, слышите часто. Так получилось, что лично я вел разработку этого деятеля, и я его первым допрашивал в «Лефортово», – сказал Безверхний, который возглавлял военную контрразведку в 2000-2015 годах, передает РИА «Новости».

«Перед глазами – человек, который предал огромное количество сотрудников военной разведки и сломал судьбы огромному количеству людей», – добавил генерал.

Бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ) Сергей Скрипаль был арестован ФСБ в 2004 году, а позже приговорен к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, получив вознаграждение 100 тыс. долларов. Однако, отсидев около 5,5 лет, в 2010 году был помилован и получил убежище в Британии.

Однако в марте 2018 года в английском городе Солсбери, как утверждают власти Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва отвергает это.

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