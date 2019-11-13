В Израиле появится памятник жертвам блокадного Ленинграда

Церемония закладки монумента «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, прошла в Иерусалиме.

В мероприятии приняли участие мэр Иерусалима Моше Леон, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, главный раввин России Берл Лазар, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, посол России в Израиле Анатолий Викторов, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, ветераны Второй мировой войны, пишет «Коммерсант».

Памятник высотой 8,5 метров и весом 680 кг будет выполнен из стали в виде стелы (свечи), на которой размещены символы Ленинграда и Израиля. Пламя свечи будет сделано из бронзы, в нем будут запечатлены силуэты людей, погибших во время холокоста и блокады Ленинграда.

В основание памятника также заложили капсулу с землей с Пискаревского мемориала, где захоронены более 40 тыс. евреев, погибших в годы блокады Ленинграда, пишет пишут «Невские новости».

«Этот памятник будет напоминать нам о героизме защитников и блокадников Ленинграда», – заявил мэр Иерусалима, напомнив, что Израиль занимает второе место после Санкт-Петербурга по численности проживающих здесь блокадников.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов считает, что памятник скрепляет «фундамент российско-израильских отношений».

«Этот монумент – «Свеча памяти» –будет светить в завтрашний день нашим детям, которые должны помнить, чтить и уважать подвиг предков и не допустить повторения подобных событий как Вторая мировая война», – заявил в свою очередь Вексельберг.

Инициатива установки монумента принадлежит бывшему депутату израильского парламента Леониду Литинецкому, израильскому Союзу ветеранов Второй мировой и Объединению блокадников Ленинграда в Израиле. Деньги на установку памятника выделили Евро-Азиатский и Российский еврейские конгрессы, Еврейский национальный фонд «Керен Каемет ле-Исраэль», фонд «Керен ха-Йесод» и Виктор Вексельберг. Проект монумента был разработан российскими и израильскими скульпторами и архитекторами – Владиславом Маначинским, Анатолием и Ладой Черновыми и Уди Касифом.

Открытие памятника состоится 27 января 2020 года, когда в России отмечается День снятия блокады Ленинграда, а во всем мире – День памяти жертв холокоста. Планируется, что на открытии будут присутствовать президент России и премьер-министр Израиля.