Путин подтвердил Нетаньяху планы посетить Израиль

Президент Владимир Путин подтвердил прибывшему в Москву премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что помнит про его приглашение посетить страну.

«Помню о вашем приглашении посетить Израиль в связи с открытием мемориала, посвященного защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин на встрече с Нетаньяху, который прибыл с кратким визитом в Москву.

Он также заявил, что Россия высоко ценит отношение Израиля к памяти воинов Красной Армии, «которые сражались с нацизмом и принесли освобождение многим народам Европы, в том числе и Израиля», передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин отметил, что встречи лидеров России и Израиля с учетом объема двусторонних отношений всегда востребованы.

В четверг Нетаньяху прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным события в Сирии и «деконфликтизационную» координацию между военными двух стран.

Израильскую делегацию представляют председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, директор службы разведки и специальных операций Йосеф Меир Коен, начальник разведуправления генштаба ВС Израиля Тамир Хайман, военный секретарь Авраам Блут и начальник личной канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц.

С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Максим Акимов, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.