Нетаньяху вылетел в Россию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным события в Сирии и «деконфликтизационную» координацию между военными двух стран.

«Я отправляюсь на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудим события в Сирии, а они накапливаются..., регулярную и специальную координацию между нашими армиями, другие вопросы, важные для Государства Израиль», – сказал Нетаньяху перед отлетом, передает РИА «Новости».

При этом он не стал отвечать на вопрос о возможном участии России в возвращении останков израильского танкиста Захарии Баумеля, который считался пропавшим без вести почти 37 лет – после боя с сирийскими войсками у ливанского селения Султан-Яакуб. О том, что тело солдата найдено и перевезено на родину, власти Израиля объявили в среду.

Второй с начала года визит Нетаньяху в Россию проходит за пять дней до парламентских выборов, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает сохранить пост премьера и получить право на формирование нового правительства – своего пятого в карьере и четвертого подряд.

По итогам предыдущей поездки Нетаньяху в Москву, которая состоялась в конце февраля, дипломатические источники говорили, что Россия и Израиль работают над конкретизацией и документальной фиксацией механизмов и процедур, которыми они пользуются во избежание взаимных боестолкновений и иных инцидентов при проведении операций в Сирии. Отладка «деконфликтинга» приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, сбитого 17 сентября 2018 года сирийской ПВО при отражении налета израильских ВВС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия простила Израиль за сбитый Ил-20.