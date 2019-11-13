Выданного Израилем россиянина собрались приговорить в США к 80 годам тюрьмы

Экстрадированному из Израиля россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба Минюста США.

В министерстве юстиции США утверждают, что россиянин «Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег», передает ТАСС.

«Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы», – заявили в Минюсте США, однако отметили, что обычно «реальные приговоры за федеральные преступления оказываются меньше максимального наказания».

Американские власти утверждают, что Бурков управлял сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденых банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Эта деятельность, по мнению американского Минюста, привела к «мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более 20 млн долларов».

Помимо этого, Буркова обвиняют в управлении еще одним сайтом, который «служил клубом только для приглашенных, где киберпреступники могли рекламировать украденное ими имущество, такое как личные данные, а также вредоносное программное обеспечение и преступные услуги – отмывание денег и хакерство».

Накануне Бурков был экстрадирован в США, где предстал перед федеральным судом в Александрии (штат Вирджиния). Следующее слушание, на котором будет решен вопрос об аресте россиянина, запланировано на пятницу, 15 ноября.

Напомним, гражданина России Буркова задержали в Израиле по запросу США в 2015 году – его подозревают в преступлениях в компьютерной сфере.

Осенью 2019 года был подписан ордер на экстрадицию Буркова в США, однако процесс был отложен в связи с обращением семьи осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. Семья рассчитывала на обмен заключенными, однако позже отозвала свое прошение.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что Тель-Авив в ситуации с Бурковым решил «не ссориться с Америкой».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД