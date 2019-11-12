В Израиле прокомментировали выдачу россиянина Буркова властям США

«Могли сыграть роль политические соображения – решение не ссориться с Америкой. При этом не скажу, что в Израиле решили ссориться с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в Москве Цви Маген. Так дипломат прокомментировал решение властей Израиля выдать США россиянина Алексея Буркова, которого ранее планировали вернуть на родину в обмен на осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар.

На вопрос о том, почему россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле по запросу США, сейчас решили выдать американским властям, есть два ответа, отметил ведущий научный сотрудник Института изучения национальной стратегии Израиля (ИИНСИ), бывший посол Израиля в России Цви Маген. «Во-первых, это юридическая сторона вопроса – есть постановление высшего суда Израиля. Во-вторых, тут мог сыграть роль политический момент. Это могло быть решение не ссориться с Вашингтоном», – заметил эксперт.

Во вторник стало известно, что Буркова, задержанного в Израиле по запросу США еще в 2015 году, в настоящий момент передали представителям американского минюста для последующей экстрадиции. Об этом сообщил адвокат российского гражданина. Американская сторона утверждает, что Бурков подозревается в преступлениях в компьютерной сфере.

Осенью этого года был подписан ордер на экстрадицию Буркова в Соединенные Штаты, но Верховный суд Израиля наложил временный запрет. Причиной запрета стало обращение семьи осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар с расчетом на обмен заключенными. Напомним, что в октябре российский суд приговорил израильскую гражданку к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотиков (речь идет примерно о десяти граммах гашиша, найденных в багаже Иссахар при прохождении транзитной зоны аэропорта). Впрочем, позднее семья осужденной израильтянки отозвала прошение об остановке экстрадиции. Мать Наамы заявила, что для нее это решение было очень тяжелым, но выразила надежду на то, что ее дочь не станет «инструментом для российского хакера и стоящих за ним людей».

По словам Цви Магена, в Израиле существует мнение: российская сторона удерживает израильскую девушку «в заложниках». С другой стороны, полагает бывший дипломат, вряд ли в интересах Израиля ссора с Москвой из-за дела Наамы Иссахар и экстрадиции Буркова. Маген не исключает, что после решения по Буркову, Наама Иссахар отсидит весь срок в российской тюрьме. Но дипломат также не исключил и положительного решения судьбы израильтянки. Напомним, что президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку.

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