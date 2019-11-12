Израиль передал россиянина Буркова представителям минюста США

Россиянина Алексея Буркова в настоящий момент экстрадируют из Израиля в США, сообщил его адвокат Михаил Ирони.

Об этом сообщает РИА «Новости».

12-й канал израильского телевидения сообщил, что Бурков передан представителям минюста США, передает ТАСС. Напомним, россиянина задержали в Израиле по запросу США еще в 2015 году. Американская сторона утверждает, что Бурков подозревается в преступлениях в компьютерной сфере.