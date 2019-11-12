Минюст США подтвердил экстрадицию Буркова

Россиянин Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США, подтвердили в американском минюсте. Он находится под стражей в ожидании заседания суда.

«Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 мск)», – передает РИА «Новости» слова представителя минюста Николь Навас.

Ранее о его экстрадиции сообщил адвокат Михаил Ирони.

Напомним, Буркова задержали в Израиле по запросу США еще в 2015 году. В США его подозревают в преступлениях в компьютерной сфере.

Осенью 2019 года был подписан ордер на экстрадицию Буркова в США, однако процесс был отложен в связи с обращением семьи осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывала на обмен заключенными.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что на решение Тель-Авива повлияло желание «не ссориться с Америкой».