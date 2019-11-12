В читинской поликлинике рассказали о новом оборудовании по нацпроекту «Здравоохранение»

«Проведя процедуру закупки, мы приобрели 14 единиц медицинского оборудования. На сегодняшний день вся медтехника поступила и интенсивно используется», – рассказала газете ВЗГЛЯД заведующая поликлиникой Забайкальской краевой детской клинической больницы Лариса Ананьева.

«В рамках ведомственной целевой программы по укреплению материально-технических баз детских поликлиник и детских отделений в составе медицинских организаций, нашей краевой детской клинической больнице было выделено 32 млн рублей. – сказала Ананьева. – Из них около 2 млн – софинансирование и 30 млн из федерального бюджета».

По словам заведующей поликлиникой, среди поступивших приборов – компьютеризированная система для проведения видеоэлектроэнцелографического мониторинга. Этот современный метод исследования является одним из основных для диагностики эпилепсии, а также других судорожных симптомов.

Также поступило пять единиц офтальмологического оборудования для оснащения детского кабинета и два аппарата УЗИ. Один из аппратов предназначен для проведения исследования глаз, второй – для УЗИ сосудов и сердца.

Еще один поступивший прибор предназначен для холерского мониторирования артериального давления. Это переносной датчик, помогающий для более точной диагностики и коррекции лечения.

Теперь есть в медучреждении и оборудование для исследования потенциала зрительного нерва. Ранее такую диагностику в поликлинике краевой детской клинической больницы проводить было невозможно.

«Это очень серьезное подспорье врачу-офтальмологу при заболевании глаз у детей», – подчеркнула Лариса Ананьева.

Помимо перечисленного детская поликлиника пополнилась спирографом для исследования функции внешнего дыхания. Прибор вполне обычный, но, как отметила заведующая, такая вещь всегда нужна и, как дополнительная единица, будет очень полезна.

«Для лор-кабинета поступил лор-комбайн – универсальный прибор, используемый как для диагностики, так и для лечения. Также получили еще один вид лор-оборудования – риноларингофиброскоп. Он используется для исследований носоглотки. Весьма полезный прибор для диагностики», – заключила Лариса Ананьева.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, по национальному проекту «Здравоохранение» в Забайкалье поступят более 3 млрд рублей. Средства проекта пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения края, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура в здравоохранении региона.

Развитие сферы здравоохранения в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что финансирование первичного звена здравоохранения решено увеличить на 550 млрд рублей.

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