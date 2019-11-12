В краевую больницу Забайкалья поступило оборудование на 32 млн рублей

По национальному проекту «Здравоохранение» в краевую детскую клиническую больницу Забайкалья поступило 14 единиц современного дорогостоящего оборудования. На эти цели из федерального бюджета было выделено 32 млн рублей.

Оборудование уже введено в эксплуатацию, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

В медорганизацию поступили лор-комбайн и риноларингофиброскоп. Также учреждение оснащено офтальмологическим оборудованием из пяти наименований, которое необходимо для оснащения детского кабинета в соответствии с порядком оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаз.

Отмечается, что медицинские работники рады компьютезированной системе электроэнцефалографии с видеомониторингом – на сегодняшний день это самый достоверный метод диагностики эпилепсии, ее различных форм.

«Теперь верно установить диагноз и определить лечение при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы станет легче. Тому способствует оборудование для проведения суточного наблюдения ЭКГ и артериального давления. Кроме того, появились два современных ультразвуковых диагностических аппарата для проведения эхокардиографии, а также для исследования кишечника, глаз, сосудов», – отметила заведующая поликлиникой краевой детской клинической больницы Лариса Ананьева.

«Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» расширен спектр диагностических исследований. Это, в свою очередь, даст возможность повысить уровень доступности и качества медицинских услуг детям нашего края», – подчеркнул министр здравоохранения Валерий Кожевников.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регион поступят более 3 млрд рублей. Средства проекта пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения края, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура в здравоохранении региона.

Развитие сферы здравоохранения в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что финансирование первичного звена здравоохранения решено увеличить на 550 млрд рублей.

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