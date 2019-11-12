Министр коммуникаций Шри-Ланки возмутился цензурой Facebook

Министр коммуникаций Шри-Ланки Харин Фернандо обвинил соцсеть Facebook в цензуре из-за удаления его вопросов о гражданстве лидера президентских выборов Готабайи Раджапаксы.

Как сообщает Channel NewsAsia, ранее Фернандо на странице министерства в Facebook уточнил, может ли Раджапакса участвовать в выборах, предположив, что он до сих пор является гражданином США. По законам Шри-Ланки лица с двойным гражданством не имеют права занимать выборные должности.

«Может ли господин Раджапакса участвовать в президентских выборах на Шри-Ланке? Если он одержит победу, сможет ли принести клятву или расформировать аппарат управления?», – передает РИА «Новости» вопрос министра.

После этого администрация Facebook удалила его сообщения.

«Американские компании не должны вмешиваться и действовать в интересах американца, участвующего в выборах на Шри-Ланке. Я отвечаю за каждое свое слово», – написал Фернандо в Twitter.

Gредставитель Facebook заявил, что администрация регулярно удаляет публикации, содержащие личную или конфиденциальную информацию.

Напомним, ранее Facebook заблокировал страницу главреда RT Маргариты Симоньян, затем от администрации соцсети пострадали страница проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике и новости англоязычной версии сайта «Православие.Ru».