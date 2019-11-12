Моралес попрощался с Боливией, но обещал вернуться

Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес сообщил, что покидает страну, но вернется.

«Братья и сестры, я вылетаю в Мексику», – приводит его слова ТАСС.

Он поблагодарил власти «братской» Мексики за «бескорыстие» и предоставленное убежище.

Моралес заявил, что ему «больно покидать страну по политическим причинам». Однако он заверил, что вернется в Боливию «с новыми силами и энергией».

Моралес рассказал, что после отставки скрывался у производителей листьев коки «из Федераций тропической части департамента Кочабамба».

Он заявил, что лидеры оппозиции Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо «устроили госпереворот при помощи полиции».

Самолет ВВС Мексики совершил посадку в аэропорту города Чиморе, передает РИА «Новости».

МИД Мексики сообщил, что Моралес уже находится на борту.

Напомним, Мексика предоставила Моралесу, которого вынудили отречься от власти в Боливии, политическое убежище.