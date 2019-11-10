В США возник альянс женщин-консерваторов и радикальных феминисток

В США сложился «неправдоподобный альянс» – радикальные феминистки из «Фронта освобождения женщин» и консервативно настроенные женщины выступают единым фронтом против влиятельного движения за права трансгендеров, пишет The Washington Times.

Самопровозглашенная радикальная феминистка Кара Дански и ее организация «Фронт освобождения женщин» (WoLF) договорились с консерваторами о противостоянии движению за права трансгендеров, которое оказывает влияние на жизнь женщин и девушек, передает ИноТВ содержание статьи американского издания.

«Фронт освобождения женщин» всегда выступал за право на неприкосновенность частной жизни и за безопасность женщин и девушек, и мы считаем трансгендерное движение угрозой для всего вышеупомянутого», – заявила Дански. Она подчеркнула, что женщины и девушки «имеют право на интимные пространства без присутствия мужчин».

В статье уточняется, что под мужчинами она подразумевает в том числе и «биологических особей мужского пола, которые идентифицируют себя как женщины», то есть трансгендерных женщин.

Автор статьи обращает внимание, что позиция Дански противоречит мнению таких «прогрессивных» организаций, как Human Rights Campaign, Planned Parenthood, «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) и таких феминистических структур, как «Национальная организация женщин» и UltraViolet.

Женщин, которые придерживаются позиции, озвученной Дански, называют нелестным термином «транс-эксклюзивные радикальные феминистки» (TERF).

Тем временем консервативные группы, такие как Heritage, «Форум независимых женщин», объединились с WoLF, чтобы бросить вызов тому, что они считают кампанией по уничтожению женщин, заключает The Washington Times.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о бывших мужчинах, вошедших в список самых влиятельных женщин мира.

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