Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем температура в столице составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/с, передает ТАСС.

Ночью в столице ожидается плюс 6–8 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла. Ночью в столичном регионе осадков не ожидается.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.