Лавров назвал аль-Багдади порождением Соединенных Штатов

Хорошо известно, что главарь запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади «является порождением Соединенных Штатов», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, хорошо известно, что аль-Багдади «является (являлся, если он уже мертв) порождением Соединенных Штатов», передает ТАСС.

«Уничтожение террористов, если оно действительно состоялось (ведь Абу Бакра аль-Багдади уже объявляли убитым многократно), – это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании «Исламского государства*» (террористическая группировка, запрещена в России) и в попытке создать халифат», – заявил глава МИД.

Глава российского дипломатического ведомства напомнил, что ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России) возникла «после незаконного вторжения [США и их союзников] в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю».

«Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле», – добавил Лавров.

«Министерство обороны России уже сделало комментарий по Абу Бакру аль-Багдади. Мы хотим получить дополнительную информацию», – подчеркнул глава МИД России.

«Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты – многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут», – указал Лавров.

Напомним, в конце октября Соединенные Штаты объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» подтвердила убийство Абу Бакр аль-Багдади и назвала нового лидера, однако российская разведка отказалась подтвердить гибель главаря террористов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кинематографичной ликвидации аль-Багдади.

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