Стало известно о сборке первых обновленных бронемашин «Ахмат»

Стало известно о предстоящих в этом году испытаниях обновленных бронемашин «Ахмат»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В этом году начнутся испытания первых обновленных автомобилей З-СТС «Ахмат», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Ремдизель» Александра Захарова. Он подчеркнул, что будут разработаны две модификации машин, учитывающие разные задачи различных родов войск. Более динамичная версия будет предназначена для зон ближе к переднему краю, а текущая версия будет применяться для логистических задач в более удаленных зонах.

Захаров отметил, что новая версия «Ахмата» будет производиться параллельно со старой моделью. Она будет обладать улучшенной динамикой и управляемостью, но сохранит вместимость и ремонтопригодность. Использование серийного базового шасси позволяет осуществлять ремонт в любых условиях специалистами, знакомыми с автомобилями «Камаз».

Автомобиль З-СТС «Ахмат» представляет собой защищенный десятиместный бронеавтомобиль на серийной раме с российскими комплектующими и колесной формулой 6х6. Он разработан для эксплуатации в экстремальных температурных условиях от минус 50 до плюс 50 градусов и подходит для использования в горных районах на высоте до 4 500 метров. Внутреннее пространство позволяет размещать как сиденья экипажа, так и оборудование для транспортировки раненых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выпуск обновленной бронемашины «Ахмат» планируют начать в 2025 году, и данное решение подтвердил производитель. Бронеавтомобиль «Ахмат» является трансформером, который может менять свои функции в зависимости от задач. Бронемашины компании «Ремдизель», включая «Ахмат», получили дополнительную защиту от атак с использованием FPV-дронов.