Бронемашины «Ремдизеля» получили дополнительную защиту от FPV-дронов

Бронемашины «Ремдизеля» получили дополнительную защиту от РПГ и FPV-дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с 2023 года в войска поставляется «Феникс» с сеткой для защиты от РПГ, которая также позволяет защищать и от других типов угроз, в частности, от на FPV-дронов, передает ТАСС.

Захаров добавил, что также предусмотрена различная комбинация бронестали и бронекерамики, установка станций радиоэлектронной борьбы.

Он рассказал также, что на выставке уже подходили несколько иностранных делегаций, которые проявили интерес к «Титану», так, например, машина интересна Саудовской Аравии. Захаров рассказал, что первый вопрос был, возможно ли локализовать производство автомобиля. Гендиректор «Ремдизеля» ответил, что «Рособоронэкспорт» всегда готов помогать в реализации подобных договоренностей.

Он добавил, что по желанию заказчика бронеавтомобиль можно оснастить также иностранным вооружением или отдельными комплектующими.

Ранее главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович заявил, что выпуск бронемашин семейства «Тайфун» с 2023 года планируется сделать полностью на основе российских узлов и агрегатов.