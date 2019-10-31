ИГ назвало нового лидера

Запрещенная в России группировка «Исламское государство*» подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади убит. Также назван новый лидер ИГ*, сообщили западные СМИ со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.

Новым лидером ИГ* стал некий Ибрагим аль-Кураши, сообщает Reuters.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Было опубликовано видео операции американцев.

Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Его тело захоронено в море.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кинематографичной ликвидации террориста.