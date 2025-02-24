Каллас анонсировала новый пакет помощи Украине

Калаас заявила о подготовке главами МИД стран ЕС нового пакета военной помощи Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Каллас, главы МИД стран-участниц Европейского союза готовятся представить новый пакет военной помощи Украине, который будет включать поставки боеприпасов, передает ТАСС.

Она отметила, что обсуждается и, возможно, будет принят шестнадцатый пакет санкций против России. Этот пакет включает ограничения для игровых консолей и теневого флота. Каллас подчеркнула, что Евросоюз сосредоточен на обеспечении Украины боеприпасами в краткосрочной перспективе.

Также Каллас сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в Киеве.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, шестнадцатый пакет санкций против России в ответ на продолжающийся конфликт на Украине.

Европейские страны обсуждают возможность выделения Украине помощи в размере около 20 млрд евро.

Вашингтон призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США.