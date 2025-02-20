  • Новость часаВ Раде сообщили о приостановке продаж США оружия Украине
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    Вашингтон подобрал для России удивительно приличного посла
    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    Бербок рассказала о пережитых сексуальных домогательствах
    Новак назвал условие возвращения иностранных компаний
    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области
    Кабмин выделил 40 млрд рублей на помощь потерявшим жилье в Курской области
    Министр культуры Молдавии приравнял советских солдат к фашистским
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    8 комментариев
    20 февраля 2025, 22:03 • Новости дня

    Белый дом призвал Европу активизироваться в поддержке Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц заявил о неприемлемости дальнейшего оказания военной помощи Украине за счет США, передает ТАСС.

    Американские налогоплательщики не должны продолжать нести бремя расходов на войну на Украине и оборону Европы, считает Белый дом. По словам Уолтца, США поддерживают обязательства по пятой статье Устава НАТО, однако пришло время для их европейских союзников взять на себя больше ответственности.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия, чтобы занять место за столом переговоров по Украине.

    20 февраля 2025, 01:54 • Новости дня
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    @ кадр из видео «Tucker on X»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры – американского гражданина, который подвергался пыткам и умер в украинской тюрьме.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) под сообщением о том, что год назад «Украина заключила в тюрьму и убила Гонсало Лиру, американского журналиста, который критиковал Зеленского» Маск оставил комментарий: «Зеленский убил американского журналиста!».

    Еще в 2023 году Маск попросил Зеленского объясниться насчет содержания в заключении Лиры. Маску ответила СБУ. По версии СБУ, задержанный в мае 2023 года Лира систематически оправдывал СВО, в своих видео поддерживал Россию. Его обвинили по статье об «оправдании агрессии» России против Украины. СБУ заявила, что блогера отпустили под домашний арест, но он попытался сбежать через границу с Венгрией.

    Лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме. При этом Госдеп весной 2024 года в докладе о ситуации с правами человека в России и на Украине проигнорировал смерть Лиры.

    Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, «Киеву позволяют даже пытать американцев, все набрали в рот воды». Ранее Лира за свою деятельность стал объектом преследования со стороны боевиков украинского националистического подразделения «Кракен».

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    19 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Шольц назвал сторонников увеличения помощи Киеву «провинциальными придурками»

    Шольц поругался с немецкими депутатами и назвал сторонников увеличения помощи Киеву «непатриотичными придурками»

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на критику своей политики в отношении Украины, а требующих увеличить помощь Киеву назвал «непатриотичными провинциальными придурками», пишет Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.

    Как пишет Politico, Шольц «оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава», передает РИА «Новости».

    Шефер рассказал, что инцидент произошел в январе на мероприятии в канцелярии Шольца, где обсуждался вопрос увеличения помощи Украине. Немецкие депутаты, в том числе Шефер, настаивали на необходимости увеличения поддержки Киева и обвинили канцлера в медлительности по вопросу поставок вооружений. Они заявляли, что вклад Германии якобы слишком мал, учитывая ее ВВП.

    В ответ на это Шольц не сдержал эмоций. «Канцлер ответил бранью, заявив, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления», – сообщает Politico.

    Другой источник издания, который также был на мероприятии, сообщил, что канцлер выругался дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину до утверждения плана мира. Шольц также призвал прекратить гонки вооружений для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

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    20 февраля 2025, 10:32 • Новости дня
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    @ Сергей Юматов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала усилиям Владимира Зеленского в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Адвокат, работающий на Украине последние несколько лет, рассказал в интервью Карлсону о том, как USAID, по его мнению, помогает Зеленскому разрушать Украинскую православную церковь, передает TCN (Tucker Carlson Network).

    Амстердам указывает, что USAID оказывает поддержку усилиям Зеленского через создание фальшивых церквей и применение насилия.

    «Это не просто вмешательство, это целенаправленная кампания по подрыву религиозных институтов», – заявил адвокат.

    Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил газете ВЗГЛЯД, что каноническая Украинская православная церковь, скорее всего, станет подпольной организацией на территории Украины, но останется легальной в новых регионах России.

    Зеленский заявлял, что время канонической Украинской православной церкви истекло.

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    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

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    20 февраля 2025, 06:16 • Новости дня
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек

    Первый замначальника российского Генштаба Рудской сообщил о потерях ВСУ убитыми и ранеными в 1 млн человек

    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской в интервью «Красной звезде» рассказал, что российскими войсками в 2024 году было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил более 600 кв. км. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях освобождено около 75% территорий, в ЛНР осталось освободить менее 1%.

    Он подчеркнул, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, и отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя. Производственная способность Украины в отношении вооружения и боеприпасов существенно снижена, а мобилизация носит принудительный характер и не позволяет компенсировать высокие потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.


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    20 февраля 2025, 07:15 • Новости дня
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.

    По его словам, Россия обладает преимуществами в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в связи с тем, что ВС России контролируют значительные территории в зоне конфликта, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «русские стремятся завершить войну».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    19 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги

    Уолтц заявил, что США не потерпят критики Киева из-за выдвинутых Вашингтоном требований

    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News и последовало за недовольством Киева в ответ на экономические инициативы Вашингтона.

    Уолтц подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того, чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Ране США потребовали от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов, чтобы взять под контроль важные месторождения, порты, нефть и газ, а также инфраструктуру.

    Владимир Зеленский назвал предложение США по критическим минералам несправедливым из-за отсутствия гарантий безопасности и угрозы превращения Украины в сырьевой хаб.

    США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию среди украинских властей. США заявили о намерении вернуть вложенные средства, подчеркнув участие в восстановлении экономики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.

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    20 февраля 2025, 18:42 • Новости дня
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

    США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции ООН по Украине

    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Этот документ, подготовленный к 24 февраля, требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил с территории Украины, сообщает РИА «Новости».

    В числе авторов резолюции указаны Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Отсутствие США в списке соавторов стало заметным изменением в международной позиции по отношению к ранее согласованным действиям в рамках ООН.

    Ранее Financial Times сообщала, что США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Bloomberg TV, что Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров.

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    20 февраля 2025, 02:59 • Новости дня
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Российские войска освободили 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В условиях утраты стратегической инициативы на всех участках фронта киевскому режиму нужна была провокация для западных спонсоров», – заявил Рудской в интервью «Красной звезде», комментируя решение ВСУ вторгнуться в Курскую область.

    Он подчеркнул, что украинское руководство добилось кратковременного медийного эффекта, однако главная цель – срыв наступления в Донбассе – не была достигнута. Темпы продвижения Вооруженных сил России возросли за счет снятия значительного количества украинских войск с данного направления.

    «Ни одно из наших подразделений с приоритетных направлений снято не было. Для разгрома противника и освобождения захваченной территории была создана группировка войск, основу которой составили хорошо подготовленные соединения ВДВ и морской пехоты», – сообщил он.

    По словам Рудского, инициатива в Курской области находится на стороне российских войск, которые продолжают наступление на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает, несмотря на переброску дополнительных резервов. Территория, ранее контролируемая ВСУ, сократилась более чем в два раза, а наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие те, которые были на Запорожском и Южнодонецком направлениях в 2023 году.

    «Освобождено свыше 800 кв. км, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв. км)», – сказал Рудской.

    На фоне этих событий на Западе начали говорить о стратегической ошибке киевского режима, поскольку украинским силам не удалось создать «красивую картинку», на которую рассчитывали, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

    За се время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.

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    20 февраля 2025, 08:06 • Новости дня
    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого

    Рогов сообщил о занятии центра Новоочеретоватого российскими войсками

    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта, продолжаются бои за его освобождение, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на Времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов отметил: после того как ВС России вошли на окраины в южной и юго-восточной частях села, армия продвинулась вглубь, закрепившись в центральной части и освободив окрестности.

    «Есть успехи нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села», – сказал он.

    Хотя российские войска укрепили свои позиции в центре села, бои за его полное освобождение продолжаются.

    Кроме этого, российские войска расширили зону контроля в окрестностях села Новоселка. Ранее в январе ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку, находящиеся на Времевском направлении, которое соединяет Запорожскую область и ДНР.

    В начале этой недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на Времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на Ореховском и Времевском направлениях.

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    20 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
    ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты удалось поразить, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Одесской области был поврежден энергетический объект «ДТЭК». В Киеве прогремели взрывы, сообщал мэр города Виталий Кличко.

    Воздушная тревога звучала почти на всей территории Украины.

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    20 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает контроль и централизацию власти, ограничивая свободу действий своих коллег и создавая президентский стиль управления, пишет Politico.

    В день инаугурации президента США Дональда Трампа коммуникационные советники комиссаров ЕС получили строгие указания от кабинета фон дер Ляйен, передает Politico.

    Им разрешили только репостить сообщение главы Европейской комиссии без добавления собственных слов. Этот случай отражает растущий контроль, который фон дер Ляйен осуществляет над комиссией, как отмечает ряд источников в ЕС.

    Фон дер Ляйен, начинающая второй пятилетний срок, усиливает централизованный подход в управлении, который многие видят как переход к президентской модели. Это сопровождается ограничением свободы действий комиссаров и уменьшением числа представителей организации. Например, ее команда скрыла информацию о ее болезни пневмонией в январе.

    Кроме того, фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer, связанную с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, что вызвало критику омбудсмена ЕС. Она также ограничила доступ к определенным документам, что вызвало протесты со стороны экологической организации ClientEarth.

    Критики указывают на излишнюю централизованность в принятии решений, включая планы по контролю над фондом ЕС в 1,2 трлн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что ЕК планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева. Также она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии

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    20 февраля 2025, 00:58 • Новости дня
    Маск и сенатор США выступили за аудит американской помощи Украине

    Маск и американский сенатор Хоули поддержали идею проверки использования средств США на Украине

    Маск и сенатор США выступили за аудит американской помощи Украине
    @ Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи.

    Американский политический активист Чарли Кирк в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил: «Пришло время Илону и DOGE провести аудит денег, отправленных на Украину». Маск ответил на это: «Ок».

    В свою очередь, сенатор Хоули заявил, что пришло время назначить специального генерального инспектора, который «будет проверять каждый пенни, потраченный на Украину», передает ТАСС со ссылкой на Hill.

    Он также добавил, что в Сенат будет внесен законопроект о создании контролирующего органа для проведения аудита и предоставления отчета американскому народу. Сенатор прежде отмечал, что проверка финансовой поддержки может выявить нецелесообразные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».

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