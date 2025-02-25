Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Рубио раскритиковал «враждебные» резолюции ООН по Украине
Рубио назвал резолюции ООН по Украине враждебными и не способствующими урегулированию
Американский госсекретарь Марко Рубио выразил недовольство резолюциями ООН, касающимися Украины, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.
По данным портала Breitbart, Рубио раскритиковал резолюции ООН по Украине, назвав их враждебными и несоответствующими интересам мирного урегулирования, передает РИА «Новости».
Он заявил, что подобные документы не способствуют достижению мира, а лишь усугубляют конфликт. Рубио выразил уверенность, что для разрешения ситуации необходимо посадить стороны за стол переговоров.
Также Рубио отметил, что, несмотря на усилия США, Украина не поддержала идею переговоров и продолжает продвигать свою резолюцию в ООН, что вызывает серьезные опасения у американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Генассамблее ООН число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине, уменьшилось с 141 в 2022 году до 93 в текущем году.
Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения. Изначально за документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США.