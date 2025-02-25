Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Число поддержавших антироссийскую резолюцию ООН стран снизилось до 93
В Генассамблее ООН число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине, уменьшилось с 141 в 2022 году до 93 в текущем году.
Голосование, в котором участвовали представители стран-членов ООН, завершилось с результатом 93 «за», 18 «против» и 65 воздержавшихся, передает РИА «Новости».
Среди стран, проголосовавших против, оказались Беларусь, Израиль, Венгрия и Россия.
Для сравнения, в марте 2022 года резолюция с аналогичным содержанием была поддержана 141 государством. В то время пять стран воздержались, а 35 голосовали против.
Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения. Изначально за документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.