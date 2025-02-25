Россия, США и КНР подержали в СБ ООН резолюцию по Украине

Совбез ООН принял резолюцию по Украине, Россия, США и КНР поддержали документ без поправок

Tекст: Денис Тельманов

Совбез ООН одобрил резолюцию, предложенную США, об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.



Документ был принят без изменений, отклонены были поправки, предложенные европейскими странами, с антироссийской риторикой, а также российские предложения, включая призыв Москвы устранить «коренные причины» кризиса.

Ранее Генассамблея ООН проголосовала за американский документ, который, после внесения западных поправок, стал менее нейтральным и назвал конфликт «полномасштабным вторжением России на Украину». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал резолюцию как «антироссийскую бумажку». Резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Генассамблеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.