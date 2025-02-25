Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах

Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США

Tекст: Олег Исайченко

«Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

«Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

«Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

«Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.

«Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.

В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.