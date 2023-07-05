Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры собрались поднять в пять раз

Правительство одобрило законопроект об увеличении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры до 10 тыс. рублей

Правительство поддержало законопроект группы сенаторов о повышении штрафа за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов с 1–2 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, следует из официального отзыва кабмина.

Законопроект вскоре направят в Госдуму. Один из его авторов сенатор Андрей Кутепов пояснил, что предлагается внести изменения в КоАП. По мнению авторов инициативы, увеличение штрафов позволит сократить число аварий с бытовым газом, пишут «Известия».

Для должностных лиц штраф увеличится до 100 тыс. рублей, для юрлиц – до 500 тысяч. Граждан, которые уклоняется от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, также собираются штрафовать на 10 тыс. рублей.

Напомним, в 2019 году после взрывов бытового газа в Магнитогорске и в городе Шахты стал целый набор различных законодательных инициатив. В Ассоциации производителей газового оборудования тогда указывали, что проверяющим сегодня не удается попасть как минимум в половину квартир.