В Одесской области из-за взрывов обесточены промышленные объекты

«Укрэнерго» отключила от света промышленные объекты в Одесской области из-за повреждений энергообъектов

Tекст: Вера Басилая

Компания «Укрэнерго» сообщила о том, что промышленные потребители в Одесской области на юге Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения энергообъектов, передает ТАСС.

В официальном сообщении компании уточняется, что оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения, которые затронули часть потребителей, включая промышленные предприятия. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в понедельник была повреждена припортовая инфраструктура в пригороде Одессы. 21 февраля в Одессе в результате удара было уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины.

Во вторник на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

Также ночью во вторник взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области и в Херсоне.

