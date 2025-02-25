Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
В Одесской области из-за взрывов обесточены промышленные объекты
«Укрэнерго» отключила от света промышленные объекты в Одесской области из-за повреждений энергообъектов
В Одесской области отключены промышленные потребители из-за повреждений в энергосистеме, что привело к применению сетевых ограничений, сообщила компания «Укрэнерго».
Компания «Укрэнерго» сообщила о том, что промышленные потребители в Одесской области на юге Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения энергообъектов, передает ТАСС.
В официальном сообщении компании уточняется, что оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения, которые затронули часть потребителей, включая промышленные предприятия. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее в понедельник была повреждена припортовая инфраструктура в пригороде Одессы. 21 февраля в Одессе в результате удара было уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины.
Во вторник на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.
Также ночью во вторник взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области и в Херсоне.