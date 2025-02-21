Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Собянин: Возвращению Renault в Россию «вряд ли что-то светит»
Собянин усомнился в перспективах возвращения Renault в Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.
Компания Renault, возможно, не сможет вновь закрепиться на российском рынке. Как сообщает ТАСС, мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с журналистами выразил скептицизм относительно перспектив французского автопроизводителя. Это стало реакцией на слова исполнительного директора Renault Луки де Мео, который ранее сообщил о возможности возвращения компании в Россию.
Собянин заявил, что хотя де Мео и допускает возвращение Renault, в реальности шансы компании на успешное возвращение остаются незначительными. «Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», – отметил мэр Москвы.
Ранее Renault имела производственные площадки в Москве, однако после ухода с российского рынка возникли проблемы с восстановлением прежних позиций.
Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.